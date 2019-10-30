حلم طوكيو 2020 - 18 محترفا في قائمة الكاميرون لأمم إفريقيا دون 23 عاما

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 14:53

كتب : FilGoal

الكاميرون - غينيا بيساو

ضمت قائمة منتخب الكاميرون دون 23 عاما التي تشارك في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، 16 محترفا في أوروبا.

ويلعب المنتخب الكاميروني ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر وغانا ومالي.

وأعلن روجيبير سونج المدير الفني للفريق قائمة تضم 21 لاعبا، بينهم 16 في أوروبا و2 في الولايات المتحدة، وثلاثي محلي.

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وتضم القائمة ثلاثة حراس مرمى وسبعة مدافعين وخمسة لاعبين في خط الوسط وستة مهاجمين.

وجاءت قائمة الكاميرون على النحو التالي:-

وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام، على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.

بينما يستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مبارياته في البطولة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

وتابع تذاكر البطولة عبر موقع تذكرتي.(طالع التفاصيل)

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