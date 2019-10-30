حلم طوكيو 2020 - 18 محترفا في قائمة الكاميرون لأمم إفريقيا دون 23 عاما
الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 14:53
كتب : FilGoal
ضمت قائمة منتخب الكاميرون دون 23 عاما التي تشارك في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، 16 محترفا في أوروبا.
ويلعب المنتخب الكاميروني ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر وغانا ومالي.
وأعلن روجيبير سونج المدير الفني للفريق قائمة تضم 21 لاعبا، بينهم 16 في أوروبا و2 في الولايات المتحدة، وثلاثي محلي.
وتضم القائمة ثلاثة حراس مرمى وسبعة مدافعين وخمسة لاعبين في خط الوسط وستة مهاجمين.
وجاءت قائمة الكاميرون على النحو التالي:-
LISTE DES JOUEURS ESPOIRS CONVOQUÉS POUR LA CAN TOTAL U23 EGYPTE 2019.#TotalAFCONU23 @CAF_Online@FIFAcom pic.twitter.com/0B7SCs2MkG— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) October 30, 2019
وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام، على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.
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