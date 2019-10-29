بالفيديو - ساوثامبتون يحفظ ماء وجهه رغم الهزيمة.. سيتي إلى ربع نهائي الرابطة

بعد سقوطه المدوي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بتساعية بيضاء، حفظ ساوثامبتون ماء وجهه رغم الخسارة من مانشستر سيتي.

السماوي انتصر على القديسيين بثلاثة أهداف لهدف في ثمن نهائي كأس الرابطة، ليعبر إلى ربع النهائي.

بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي دخل اللقاء معتمدا على بعض الشباب كـ إيريك جارسيا في الدفاع، وتومي دويل في وسط الملعب، ولعب أنخيلينيو أساسيا لأول مرة على الجبهة اليسرى.

أهداف اللقاء سجلها نيكولاس أوتاميندي وسيرخيو أجويرو (هدفان) لسيتي، فيما أحرز جاك ستيفنس هدف الضيوف.

20 دقيقة مرت قبل أن يهز المدافع الأرجنتيني أوتاميندي الشباك معلنا التقدم من رأسية من ضربة ركنية.

والثنائية القادمة كانت أرجنتينية أيضا.

أضاف مواطنه أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 38 مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن يأتي الثالث من متابعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وستيفنس سجل هدف الشرف للضيوف من رأسية إثر ضربة ركنية في الدقيقة 75.

وفي باقي المباريات واصل ليستر سيتي نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وتفوق على بيرتون ألبيون 3-1، وهي نفس النتيجة التي تخطى بها كولشيستر نظيره كرولي تاون.

كولشيستر وصل لربع النهائي لأول مرة منذ موسم 74-75.

وأفلت إيفرتون بفوز صعب من واتفورد بعدما تفوق عليه بهدف دون رد، سجله ميسون هولجيت في الدقيقة 72.

وحسمت ركلات الترجيح مواجهة أكسفورد يونايتد وسندرلاند بعدما تعادلا 1-1، لتنصر ضربات الحظ الأول بنتيجة 4-2.

طالع أيضا

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر للزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

آل الشيخ يرد على "عتاب المحب" من عائلة الخطيب

بعد الاطمئنان على صحته.. الخطيب يشكر آل الشيخ

خبر في الجول - فحوصات لـ محمود عبد العزيز قبل جراحة الصليبي.. وموعد محتمل للعملية

خبر في الجول - حل أزمة الوسط يسيطر على تفكير الزمالك في يناير.. وخياران مطروحان