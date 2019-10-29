بالفيديو - طريقته المفضلة؟ ميسي يُدون هدفه الـ 50 من كرة ثابتة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 23:05

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

عزز الأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم برشلونة بهدف ثالث أمام بلد الوليد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

قائد برشلونة سجل الهدف الثالث في الدقيقة 34 من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك جوردي ماسيب في أقصى الزاوية اليسرى.

ارتفع رصيده إلى 50 هدفا من ركلات ثابتة في مسيرته، 44 مع برشلونة و6 بقميص المنتخب الأرجنتيني.

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البلاوجرانا لم يعرفوا طعم الخسارة في آخر 31 مباراة سجل فيها ميسي أهدافا من ركلات ثابتة إذ فاز في 25 مباراة وتعادل في 6.

هدف رفع رصيد أفضل لاعب في العالم 6 مرات إلى الثالث في الدوري الإسباني الموسم الحالي في المباراة الثالثة على التوالي، والرابع في كل المسابقات.

هدف هو الرقم 100 له في مسيرته مع برشلونة من خارج منطقة الجزاء.

كما ارتقى رصيده أمام بلد الوليد إلى 6 أهداف في 9 مباريات.

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