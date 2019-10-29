بالفيديو - أتليتكو يعود للتعادلات ويفرط في صدارة مؤقتة أمام ألافيس

بعد 3 تعادلات متتالية في الدوري الإسباني فاز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو الجولة الماضية، لكنه عاد من جديد لهوايته المفضلة في الآونة الأخيرة.

أتليتكو مدريد تعادل مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله على ملعب الأخير مينديزوروزا، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الليجا.

ألفارو موراتا تقدم أولا للروخيبلانكوس مع الدقيقة 70، قبل أن يتعادل لوكاس بيريز مارتينيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

أتليتكو رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غرناطة المتصدر، بينما تواجد ألافيس في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

الشوط الأول من اللقاء أتى هادئا للغاية ودون أي خطورة حقيقية من جانب الفريقين، واستحواذ لصالح الضيوف.

وأول محاولة هجومية خطيرة جاءت مع الدقيقة 52 لأتليتكو مدريد بعد تمريرة بينية متقنة من هيكتور هيريرا باتجاه زميله رنان لودي المخترق لمنطقة جزاء ألافيس من جهة اليمين ليستقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

ودقيقتان مرتا قبل أن يسدد لودي كرة صاروخية من جديد أعلى العارضة.. وكان ذلك إيذانا بهز الشباك.

هجمة منظمة للغاية من لاعبي أتليتكو بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أنخيل كوريا بتمريرة بينية متقنة تجاه موراتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى.

موراتا روض الكرة جيدا قبل أن يسددها إلى داخل الشباك من بين قدمي الحارس في الدقيقة 70، ليسجل في 3 مباريات متتالية مع الفريق العاصمة في جميع المسابقات لأول مرة.

ودقيقتان بعدها وكاد خطأ فادح من مدافعي ديبورتيفو ألافيس يتسبب في الهدف الثاني.

لاعبو الخط الخلفي اخطأوا في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء ليستغل موراتا الموقف ويتمكن من استخلاص الكرة والانفراد بالمرمى لكنه سدد كرة قوية تصدى لها الحارس فيرناندو باتشيكو ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وهنا جاء العقاب من لوكاس بيريز الذي سجل التعادل مع الدقيقة 83.

مجهود فردي رائع من لاعب أرسنال السابق على الجبهة اليسرى بمراوغات متتالية لمدافعي أتليتكو قبل أن ينهيها بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء لتسكن الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس يان أوبلاك.

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