واقعة غريبة في دوري الدرجة الثانية المصري كادت تسفر عنها كارثة شهدتها مباراة النصر ضد سيراميكا.

وفي مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية تعرض حسني زكي لاعب سيراميكا لحالة بلع اللسان قبل أن يتلقى العلاج السريع من طبيب الفريق فريد رضوان.

ولكن القصة لم تبدأ من هنا، ويسرد لكم FiGoal.com الواقعة من البداية.

في البداية تعرض طبيب فريق سيراميكا فريد رضوان للطرد من قبل حكم المباراة.

ليخرج الطبيب من أرض الملعب ويجلس في المدرجات خلال الوقت المتبقي من المواجهة.

وأثناء المباراة تعرض اللاعب حسني زكي لاصطدام قوي داخل أرض الملعب وسقط وتعرض لحالة بلع اللسان.

ليخالف الطبيب فريد رضوان قرار الحكم ويقفز من أعلى سور المدرجات ويركض سريعا داخل الملعب لإنقاذ لاعبه.

وبالفعل قدم الطبيب الإسعافات الأولية اللازمة للاعبه حسني زكي وأنقذه من حالة بلع اللسان وضيق التنفس قبل أن تدخل سيارة الإسعاف إلى الملعب لتنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى.

والآن يتواجد اللاعب في إحدى المستشفيات بعد أن استقرت حالته.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز سيراميكا 3-1 على النصر. وسجل أهداف سيراميكا شادي حسين هدفين وأحمد غنيم هدف، بينما سجل هدف النصر إبراهيم بابا.

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