بوكا جونيورز يرغب في تمديد عقد دي روسي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

دي روسي - بوكا جونيورز

أكد نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سعى النادي لتمديد تعاقدهم مع الإيطالي دانييلي دي روسي لموسم آخر.

دانييلي دي روسي

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

الإيطالي البالغ 36 عاما وقع مع بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم في صيف 2020، لكن الإصابات قللت من نسبة مشاركته مع الأزرق والذهبي.

لاعب وسط روما السابق شارك فقط في 5 مباريات مع الفريق الذي يتصدر جدول الدوري محليا وودع بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام غريمه التقليدي ريفر بليت من نصف النهائي.

أخبار متعلقة

تقرير: دي روسي قريب من العودة لمنتخب إيطاليا دي روسي: أشعر بالسعادة في بوكا جونيورز مثل روما دي روسي بعد الانضمام لـ بوكا: الشيء الأهم في الحياة أن تتحول أحلامك إلى حقيقة بالفيديو – فلامنجو إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 35 عاما.. وظهور دي روسي الأول في كوبا ليبرتادوريس

بورديسو قال في مؤتمر صحفي عن موقف دي روسي "لقد جاء إلى الأرجنتين من أجل تحقيق حلمه في اللعب لبوكا جونيورز".

وتابع "صادفه حظ سييء مع الإصابات، لكن الالتزام والحالة الفنية لا يوجد نقاش بها".

وأتم "نأمل في عودته مجددا في أقرب وقت ممكن، لدينا قاعدة ثابتة تمنحنا التفكير الإيجابي في ظل الحالة الاقتصادية والاجتماعية الغير ثابتة في البلاد".

دي روسي سجل هدفا في ظهوره الأول مع بوكا جونيورز لكن الإصابات العضلية أدت لغيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة مع فريقه.

طالع أيضا

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر للزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

آل الشيخ يرد على "عتاب المحب" من عائلة الخطيب

بعد الاطمئنان على صحته.. الخطيب يشكر آل الشيخ

خبر في الجول - فحوصات لـ محمود عبد العزيز قبل جراحة الصليبي.. وموعد محتمل للعملية

خبر في الجول - حل أزمة الوسط يسيطر على تفكير الزمالك في يناير.. وخياران مطروحان

دي روسي بوكا جونيورز

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: فايلر طلب عدم إذاعة مواجهة كانو سبورت بسبب لقاء الزمالك.. وأجايي فاجأني 6 ساعة | الدوري المصري
فتحي: أزمة شارة المنتخب؟ انتهت قبل أن تبدأ.. ورفضت عرضين من الزمالك 7 ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وصدام ناري 7 ساعة | أوروبا
أحمد فتحي: رفضت التساوي مع أبو تريكة لأنني لم أقدم مثله لـ الأهلي 7 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا 7 ساعة | أمريكا
عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك