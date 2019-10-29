بوكا جونيورز يرغب في تمديد عقد دي روسي

أكد نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سعى النادي لتمديد تعاقدهم مع الإيطالي دانييلي دي روسي لموسم آخر.

الإيطالي البالغ 36 عاما وقع مع بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم في صيف 2020، لكن الإصابات قللت من نسبة مشاركته مع الأزرق والذهبي.

لاعب وسط روما السابق شارك فقط في 5 مباريات مع الفريق الذي يتصدر جدول الدوري محليا وودع بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام غريمه التقليدي ريفر بليت من نصف النهائي.

بورديسو قال في مؤتمر صحفي عن موقف دي روسي "لقد جاء إلى الأرجنتين من أجل تحقيق حلمه في اللعب لبوكا جونيورز".

وتابع "صادفه حظ سييء مع الإصابات، لكن الالتزام والحالة الفنية لا يوجد نقاش بها".

وأتم "نأمل في عودته مجددا في أقرب وقت ممكن، لدينا قاعدة ثابتة تمنحنا التفكير الإيجابي في ظل الحالة الاقتصادية والاجتماعية الغير ثابتة في البلاد".

دي روسي سجل هدفا في ظهوره الأول مع بوكا جونيورز لكن الإصابات العضلية أدت لغيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة مع فريقه.

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