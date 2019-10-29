كرة سلة - الاتحاد السكندري يتخطى الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 20:30

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - الجزيرة - كرة سلة - البطولة العربية

فاز فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري على مواطنه الجزيرة بنتيجة ٩٥/٧٧ في ربع نهائي البطولة العربية ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وسيضرب زعيم الثغر موعدا جديدا مع المنستيرى التونسي في نصف نهائي البطولة، المقامة في مدينة سلا المغربية، غدا الأربعاء في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد قد تلقى الهزيمة من المنستيري فى افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة ٧٨/٨١.

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وأكد عمرو السبخي المدرب العام للفريق أن مباراة الغد تختلف تماما عن المباراة الأولى.

وأضاف في تصريحات صحفية "رغم الهزيمة السابقة إلا أننا وضعنا أيدينا على إيجابيات وسلبيات الفريق التونسى. هو فريق لديه الخبرة الكبيرة وأيضا يتميز بالأطوال العالية إلا أن السرعات تربك حساباتهم".

وأشار "سنعتمد على اللعب السريع. المنستيري لا يمتلك دكة قوية بعكس الاتحاد الذي يمتلك البديل الكفء فالفريق التونسي لديه ٨ لاعبين فقط هم محور الأداء".

ومن ناحية أخرى قرر محمد مصيلحى رئيس النادى ومعه أحمد عبد المجيد عضو المجلس صرف مكافأة إجادة للاعبين على الروح التي ظهرت على اللاعبين.

وينتظر بيروت اللبناني الفائز من مواجهة سلا والجيش الملكي المغربيين في الجبهة الأخرى من نصف النهائي.

وأتم الاتحاد منافسات دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد المنستيري التونسي المتصدر.

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