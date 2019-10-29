يويفا يعاقب بلغاريا بسبب هتافات جماهيرها العنصرية أمام إنجلترا

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بلغاريا بسبب هتافات جماهيرها العنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي في تصفيات يورو 2020.

منتخب إنجلترا انتصر على بلغاريا بسداسية مقابل لا شيء على ملعب الأخير يوم الإثنين 14 أكتوبر، وسط هتافات عنصرية تسببت في إيقاف المباراة مرتين.

ويويفا قرر إجبار المنتخب البلغاري على لعب مباراة من دون جماهير، إضافة إلى مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ لمدة سنتين.

وغرم يويفا الاتحاد البلغاري مبلغ تجاوز 64 ألف جنيه إسترليني بسبب الهتافات العنصرية إضافة إلى 10 آلاف لصافرات الاستهجان وقت عزف النشيد الوطني الإنجليزي.

وأعرب بيارا بوار المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي عن رضاه لسرعة اتخاذ القرار من جانب نظيره الأوروبي، لكنه عبر في الوقت نفسه عن إحباطه من عدم استبعاد بلغاريا من التصفيات رغم "سجلها السيئ والمتكرر فيما يخص العنصرية".

وتسببت تلك الهتافات العنصرية في عاصفة من الانتقادات أدت إلى رحيل رئيس الاتحاد البلغاري ومدرب المنتخب بعدها.

بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد لم ينتظر أكثر من 24 ساعة قبل أن يُعلن استقالته من منصبه، وأشار في استقالته إلى "نتيجة التوترات التي تحدث مؤخرا وتضر الكرة البلغارية والاتحاد البلغاري".

الأمر لم يتوقف فقط عند رئيس الاتحاد، مدرب المنتخب كراسيمير بالاكوف استقال بعد 4 أيام كذلك.

الشرطة البلغارية بدورها اعتقلت 12 شخصا من أصل 16 متهما حددتهم عقب نهاية المباراة.

وحُكم على 4 أشخاص بالحظر من دخول الملاعب لمدة عامين مع تغريمهم 1000 ليف بلغاري (511 يورو).

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