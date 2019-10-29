مدرب الإسماعيلي: نسعى لتحقيق أكبر المكاسب خلال التوقف

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي على أن الجهاز الفني للفريق يهدف إلى تحقيق أكبر المكاسب الفنية خلال فترة توقف الدوري الحالي.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الجهاز الفني يعمل على رصد أهم ما يحتاجه اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية وسيوفر لهم كل الإمكانيات للعمل بشكل مميز خلال فترة التوقف".

وأضاف "اتفقنا على خوض 4 مباريات ودية للحفاظ على حساسية اللقاءات للفريق وتجهيز المصابين".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني يسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد استكمال الدوري وفي كل البطولات عقب نهاية التوقف الدولي".

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في اثنين.

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