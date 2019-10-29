مدرب الإسماعيلي: نسعى لتحقيق أكبر المكاسب خلال التوقف

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي على أن الجهاز الفني للفريق يهدف إلى تحقيق أكبر المكاسب الفنية خلال فترة توقف الدوري الحالي.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الجهاز الفني يعمل على رصد أهم ما يحتاجه اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية وسيوفر لهم كل الإمكانيات للعمل بشكل مميز خلال فترة التوقف".

وأضاف "اتفقنا على خوض 4 مباريات ودية للحفاظ على حساسية اللقاءات للفريق وتجهيز المصابين".

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وأتم تصريحاته "الجهاز الفني يسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد استكمال الدوري وفي كل البطولات عقب نهاية التوقف الدولي".

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في اثنين.

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