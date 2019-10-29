مران الأهلي - عودة أجايي وأزارو.. ومتولي يواصل التأهيل

واصل محمود متولي لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.

ونفذ متولي فقرة جري حول الملعب مع بعض التدريبات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة التي يخضع لها لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض متولي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك قبل أسابيع.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وحرص فايلر على توضيح بعض النقاط الخاصة بأهداف المرحلة المقبلة، والتي تشهد إقامة معسكر إعداد في الإمارات لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وانتظم في المران الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

بينما يشارك غدا الأربعاء الثنائي علي معلول وجيرالدو.

كما شهد مران الفريق انتظام اللاعبين الذي حصلوا على راحة إضافية في الأيام الماضية.

وشارك أيضا في المران الحارس شريف إكرامي بعد غيابه في الأيام الماضية للتأهيل.

وانتظم أيضا الحارس محمد الشناوي في المران الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها في الأيام الماضية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للرباعي إكرامي والشناوي وعلي لطفي وحمزة حسين قبل مشاركته في تقسيمة كرة القدم تحت إشراف المدير الفني فايلر.

وأدى الأهلي مرانه بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة إضافية، واشتمل المران على جانب بدني وفقرات تدريبية متنوعة بالكرة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

ويستعد الأهلي لعودة الدوري بنهاية شهر نوفمبر المقبل ثم مواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يقع في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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