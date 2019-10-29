تحديد موعد مغادرة محمد محمود المستشفى وعودته من ألمانيا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 18:58

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود

تحدد موعد مغادرة محمد محمود لاعب الأهلي المستشفى في ألمانيا بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي اليوم بنجاح.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغادر اللاعب المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة المقبل على أن يبدأ المرحلة الأولى من البرنامج العلاجي والتأهيلي له.

وتستمر المرحلة الأولى لتأهيل اللاعب حتى 20 نوفمبر المقبل، ويعود بعدها للقاهرة لبدء المرحلة الثانية من التأهيل والعلاج.

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وتعرض محمد محمود قبل أيام لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مران الفريق الجماعي، وهي ذات الإصابة التي عاد منها قبل أسابيع قليلة.

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب إلى المانيا لتلقي العلاج اللازم وإجراء الجراحة هناك.

وبالفعل غادر اللاعب القاهرة الي ألمانيا وخضع لفحوصات طبية دقيقة وأجرى بعدها جراحة الرباط الصليبي بنجاح صباح اليوم الثلاثاء حيث استغرقت الجراحة قرابة الساعة والربع.

محمد محمود البالغ من العمر 21 عاما انضم للأهلي بداية عام 2019 الجاري قادما من وادي دجلة.

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