خاص في الجول يكشف ما سيركز عليه الزمالك في معسكره.. وقرار هام

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

ينطلق معسكر الزمالك التحضيري لاستكمال مباريات الموسم الجاري يوم الخميس المقبل وذلك عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها استغلالا لتوقف الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معسكر الزمالك سيقام في مدينة السادس من أكتوبر، وسيركز الجهاز الفني بقيادة ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" على العامل البدني أكثر من أي شيء آخر.

وسيشهد المعسكر التدرب على بعض الجمل الفنية كذلك لكن التركيز على العامل البدني سيكون أكثر من أي شيء آخر.

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في السياق ذاته لن يتم التطرق في المعسكر لتقييم أي لاعب لتحديد مستقبله مع الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقرر الجهاز الفني التركيز فقط مع اللاعبين على رفع مستوى لياقتهم البدنية دون الحديث عن أي شيء آخر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر والفريق الأبيض خاض أربع مباريات أقل من منافسه بلقاء واحد.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بتسع نقاط إثر خوضه ثلاث مباريات فقط.

ووقع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة كل من أول أغسطس الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد يونايتد الزامبي.

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