عبد الحفيظ يسافر إلى الإمارات لإنهاء ترتيبات معسكر الأهلي

يغادر الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، القاهرة مساء غدا الأربعاء متجه إلى الإمارات لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق هناك.

ويتجه عبد الحفيظ وعدلي إلى الإمارات للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق والإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات الخميس المقبل لإقامة معسكر مغلق أثناء فترة توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الإمارات خلال معسكره لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.

ويستعد الأهلي لعودة الدوري بنهاية شهر نوفمبر المقبل ثم مواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يقع في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

اقرأ أيضا:

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر للزمالك

آل الشيخ يرد على "عتاب المحب" من عائلة الخطيب

بعد الاطمئنان على صحته.. الخطيب يشكر آل الشيخ

في الجول يكشف – أسعار تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا

خبر في الجول - حل أزمة الوسط يسيطر على تفكير الزمالك في يناير