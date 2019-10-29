بالصور - استقبال "حماصة" في مران الأهلي وإهدائه قميص الفريق

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 18:34

كتب : حسام نور الدين

حماصة مشجع الأهلي في مران الفريق

استقبل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر ولاعبي الفريق محمد سمير "حماصة" مشجع الذي تعرض لحادث أليم أدى إلى بتر قدميه وذلك على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وصافح فايلر مشجع الفريق والتقاط الصور التذكارية معه للشد من أزره ووعده بالعمل بقوة لمواصلة الانتصارات في كافة البطولات المحلية والقارية لإسعاد جماهير الأهلي وتلبية كافة طموحاتها.

وحرص اللاعبون والجهاز الإداري على مصافحة "حماصة" قبل نزولهم الملعب للمران وقدم له سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قميص الأهلي هدية له ثم التف الجميع حوله لالتقاط الصور التذكارية .

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وكان أعضاء مجلس إدارة الأهلي وعدد من اللاعبين حرصوا في وقت سابق على زيارة محمد سمير "حماصه" بعد تعرضه لحادث القطار مباراة (اطلع بره) بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه أعرب حماصة عن سعادته بزيارة الأهلي ومتابعة مران الفريق مؤكدا أن مشاعر الود التي لمسها من الجميع خففت الكثير من آلامه ورفعت روحه المعنوية وفقا لما نشره موقع الأهلي الرسمي.

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