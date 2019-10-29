في الدرجة الثانية - ريمونتادا منتخب السويس.. وإثارة الدقائق الأخيرة في مواجهة البنك الأهلي وديروط

تقاسم فريقا منتخب السويس وسيراميكا قمة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بعد فوز الأول على كوكاكولا بهدفين لهدف، والثاني على النصر بنتيجة 3-1.

ورغم تقدم كوكاكولا في الشوط الأول سجله أكرم عبد ربه، إلا أن منتخب السويس نجح في الشوط الثاني أن يسجل التعادل عن طريق خالد لطفي في الدقيقة 49، ثم سجل علي حسين هدف الفوز في الدقيقة 55.

كما شهدت المباراة أيضا ركلة جزاء مهدرة لمنتخب السويس في الشوط الأول نفذها اللاعب أحمد فتحي.

أما دربي القناة بين فريقي المريخ البورسعيدي والقناة فاز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب (لا لا) في الدقيقة 7.

وفي واحدة من أمتع المباريات حقق سيراميكا الفوز على النصر بنتيجة 3-1، وسجل الأهداف كل من شادي حسين هدفين وأحمد غنيم هدف، بينما سجل هدف النصر إبراهيم بابا.

وبعدما سجل ثنائية في شباك النصر تصدر شادي حسين قائمة هدافي دوري الدرجة الثانية برصيد 4 أهداف.

وأهدر فريق النصر ركلة جزاء نفذها اللاعب أحمد كالوشا.

وشهدت المباراة أيضا طرد عاشور الأدهم لاعب الزمالك والمصري السابق ولاعب سيراميكا الحالي عقب نهاية اللقاء.

وفي قمة المجموعة فاز بتروجت على الداخلية بهدف دون رد سجله جون مانجا.

وحقق أيضا جمهورية شبين الفوز الأول له في ملعبه على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مصطفى زيكو لاعب جمهورية شبين أسرع هدف في الدرجة الثانية حتى الآن في الدقيقة الثانية من المباراة. ثم أضاف الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 14.

بينما سجل هدف الزرقا اللاعب باسم عادل.

وتعادل فريق النجوم مع الترسانة بهدف لكل فريق، وسجل أحمد عارف هدف الشواكيش في الدقيقة 55، قبل أن يسجل النجوم هدفا قاتلا في الدقيقة 94 عن طريق محمود صابر.

وبذلك بلغ عدد أهداف الجولة الثانية لمجموعة القاهرة وبحري 14 هدفا.

مجموعة الصعيد

في مجموعة الصعيد حقق شبان قنا الفوز الأول على ملعبه أمام بترول أسيوط بنتيجة 2-1.

وسجل هدفي الشبان إبراهيم حسن وأحمد الجبلاوي.

ونجح البنك الأهلي في تحقيق فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على ديروط بثلاثية دون رد.

وجاءت أهداف البنك الأهلي في أخر 10 دقائق من المباراة عن طريق إسلام سولاري ومحمد تكرية ومحمد لعبة.

وتعادل فريق طهطا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما، وسجل للأول محمد أحمد في الدقيقة 71، بينما سجل للثاني محمد أشرف من ركلة جزاء.

فريق الألومنيوم أيضا فاز على المنيا بهدف دون رد سجله محمود نجاح.

وكان فريق بني سويف حقق أمس الإثنين، الفوز على سوهاج بهدف دون رد سجله كريم أشرف ليتصدر بني سويف المجموعة بـ6 نقاط ويأتي بعده البنك الأهلي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وتقام غدا الأربعاء، مباراة أخرى في مجموعة الصعيد بين تليفونات بني سويف والفيوم.

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