مران الأهلي - مشاركة متولي في تدريبات لمس الكرة.. حضور "حماصة"

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

تدريبات الأهلي

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة مع انتظام اللاعبين الحاصلين على الراحة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك محمود متولي مدافع الفريق في تدريبات لمس الكرة الجماعية بعد غياب بسبب الإصابة.

وكان متولي قد تعرض لإصابة في مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في 20 سبتمبر الماضي.

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وبعد تدريبات لمس الكرة واصل متولي التدريبات التأهيلية تمهيدا للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

وحضر إلى تدريبات الفريق محمد سمير "حمصة" مشجع الأهلي الذي فقط ساقه في حادث قطار خلال حضوره لأحد مباريات الفريق.

واستقبل الجهاز الفني واللاعبين "حمصة" بترحيب كبير بعد حضوره لمشاهدة التدريبات.

وواصل مروان محسن مهاجم الفريق المشاركة بواقي الوجه في تقسيمة الكرة المصغرة.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع خالد محمود رئيس الجهاز الطبي من أجل الاطمئنان على حالة محمد محمود لاعب وسط الفريق بعد العملية الجراحية.

وأجرى محمد محمود جراحة ناجحة في ألمانيا للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

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