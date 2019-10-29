مدرب ليفربول: سنلعب أمام أرسنال بتشكيلة من الجياع

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 15:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

أكد بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التشكيل الذي سيخوض به الريدز مواجهة أرسنال يوم الأربعاء، ستكون جديدة.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول ضمن دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء.

وقال ليندرز لموقع ليفربول: "سيكون لدينا تشكيلة مكونة من لاعبين يشعرون بالمسؤولية، ويدركون مدى أهمية اللعب أمام أرسنال في أنفيلد. سيكون لدينا تشكيلة من الجياع الذين يريدون إثبات أنفسهم".

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وأضاف "لا نمتلك قائمة كبيرة، وليس من المنطقي ألا نستعين بأحد نقاط القوة لدينا، وهي الشباب. هذا الخليط بين عناصر الخبرة والشباب يمكن أن يؤدي لنتائج مذهلة".

وأكمل المدرب الهولندي "من المهم دائماً أن تجري التغييرات على الفريق، حتى يعرف اللاعبون ماذا يريدون من بعضهم البعض".

وواصل "لقد فعلوها مئات المرات بالفعل، لكن الأولاد دائماً ما يتطلعون إليها، وأعتقد أن النادي كله يتطلع إليها".

وأتم مساعد كلوب "دعونا نحاول جعلها تجربة حقيقية وجديدة على أنفيلد مرة أخرى".

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن كلوب سيدفع بمجموعة من الشباب في التشكيل الأساسي في ظل إراحة بعض نجوم الفريق، مثل محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك.

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