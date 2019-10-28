بعد التعدي على الحكم.. إيقاف ريبيري 3 مباريات وتغريمه 20 ألف يورو
الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 21:11
كتب : FilGoal
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجم الفرنسي فرانك ريبيري ثلاث مباريات بعد واقعة تعديه على الحكم.
فرانك ريبيري
النادي : فيورنتينا
فيورنتينا خسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف أمام لاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي فيورنتينا، امتدت عقب نهاية المباراة عندما قرر ريبيري دفع الحكم المساعد.
#ribery lo tocca piano? #fiorentinalazio pic.twitter.com/4V5CMZd2GA— cambaranci (@cambaranci) October 27, 2019
ورغم اعتذار ريبيري بعد ذلك، إلا أنه عُوقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات إلى جانب تغريمه 20 ألف يورو.
وأشار الاتحاد في بيانه وفقا لما نقله موقع (فوتبول إيطاليا) إلى "معاقبة ريبيري جاءت بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد إلى جانب تلفظه بألفاظ سيئة تجاه الحكم".
وسيغيب ريبيري عن مواجهات ساسولو وبارما وكالياري في الدوري الإيطالي.
وانضم ريبيري إلى فيورنتينا الصيف الماضي بعدما انتهى عقده مع بايرن ميونيخ.
صاحب الـ 36 عاما شارك في 9 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين.
ويحتل فيورنتينا المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 9 مباريات.
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