مؤتمر فالفيردي: لا أعرف أن جريزمان سافر إلى نيويورك

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن عدم معرفته بسفر نجم فريقه أنطوان جريزمان إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة راحة الفريق الماضية.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

وبسبب تأجيل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد حصل برشلونة على راحة منذ يوم الأربعاء الماضي عندما واجهة سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلد الوليد في الدوري غدا الثلاثاء: "حصلنا على راحة ولم أعرف أن جريزمان سافر إلى نيويورك، شكرا لكم لتزويدي بهذه المعلومة".

وأضاف "وقت الفراغ يجب أن يستمتع به اللاعبين كما يريدون ولكن بحدود".

وواصل تصريحاته "كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة بالنسبة لنا لأننا لم نلعب في الدوري، ولكن سنعود غدا لخوض مباراة بلد الوليد".

وأكمل "تأجيل الكلاسيكو لا يضرنا ولكني أردت أن ألعب المباراة والاستمرار في خوض الكثير من المواجهات المتتالية".

وأوضح فالفيردي "أتوقع أن تكون المباراة صعبة ضد بلد الوليد وأن فريقهم سيظهر بقوة وصلابة".

وعن مدافع فريقه صامويل أومتيتي قال "لم يتدرب معنا أمس ولكن سننتظر ونرى حالته قبل المباراة".

وأردف "الثنائي الصغير أنسو فاتي وكارليس بيريز أصبح جزءا من الفريق الأول ونعتمد عليهم كثيرا، ربما من وقت لآخر يمكنه اللعب مع الفريق الثاني لبرشلونة".

وأتم فالفيردي تصريحاته بالحديث عن الدقائق الأخيرة في مباراة سلافيا براج قائلا: "الجماهير انزعجت لما حدث في أخر 5 دقائق من المواجهة لأنهم وضعونا تحت ضغط كبير".

وأنهى حديثه "هناك الكثير من الحديث حول عدد الكيلومترات التي ركضها اللاعبون في المباراة، لكني أقول مثلما قال يوهان كرويف أنه دائما يجب عليك الركض أقل من منافسك".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غرناطة المتصدر وبأقل مباراة.

طالع أيضا

ماذا حدث في مران منتخب مصر

منافس مصر مهدد بالتجميد قبل مواجهة الفراعنة

مفاجأتان في كأس مصر

بشرى سارة لـ صلاح

رونالدو يتحدى