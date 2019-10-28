نابولي يعلن تعرض مدافعه المغربي لقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

كيفين مالكيوت - نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعرض مدافعه المغربي الفرنسي كيفين مالكيوت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مالكيوت صاحب الـ 28 عاما خرج مصابا من مواجهة نابولي أمام سبال في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية أكدت إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وأشار النادي الإيطالي في بيانه إلى "الفحوصات أوضحت تعرض كيفين لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى".

كيفين انضم لـ نابولي قادما من ليل الفرنسي في أغسطس من عام 2018.

منذ انضمامه لـ نابولي، شارك المدافع والظهير الأيمن في 32 مباراة ونجح في صناعة 3 أهداف.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده المغرب.

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