مصري أمريكي يتولى تدريب فريق كيني

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

ميليس ميدو

أعلن نادي وازيتو الكيني تعيين المدرب ميليس ميدو مديرا فنيا جديدا لفريق كرة القدم.

وذكر موقع " nairobinews" أن النادي الكيني قرر تعيين المدرب الأمريكي ذو الأصول المصرية.

وحل ميليس ميدا بدلا من المدرب الكيني ستانلي أوكومبي الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأسبوع الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق.

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وقال ميدو عقب توليه مهمة تدريب الفريق: "أنا هنا لأحاول الفوز في المباريات التي سنخوضها، وكل ما نحتاج إليه هو اللعب بشكل أفضل وتحقيق نتائج جيدة".

وعاد ميليس ميدو مرة ثالثة للعمل في الدوري الكيني بعدما تولى سابقا تدريب ماونت كينيا يونايتد وهو الفريق الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، وتولى أيضا تدريب فريق سوفاباكا.

فريق وازيتو الذي تولى ميليس ميدو تدريبه يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الكيني من أصل 18 فريقا.

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