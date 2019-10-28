ميرور: يونايتد يوافق على شروط دورتموند من أجل سانشو

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

يستعد نادي مانشستر يونايتد للموافقة على شروط بوروسيا دورتموند للحصول على خدمات جادون سانشو جناح النادي الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن دورتموند سيطلب مبلغا يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات الدولي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد أبدى موافقة تامة على دفع ذلك المبلغ، مع وجود اهتمام من ريال مدريد بضم اللاعب.

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صاحب الـ19 عاما انضم إلى دورتموند في صيف 2017 بمبلغ 7.84 مليون يورو من أكاديمية مانشستر سيتي.

ويمتد عقد الدولي الإنجليزي مع دورتموند حتى صيف 2022، وشارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

ولعب سانشو 10 مباريات مع منتخب إنجلترا منذ مشاركته للمرة الأولى في أكتوبر 2018، وسجل هدفين.

وشارك سانشو بقميص دورتموند في 68 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 30 آخرين.

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