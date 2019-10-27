في الكونفدرالية - خسارة نهضة بركان أمام فوسا جونيورز في مباراة شهدت ركلتي جزاء

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 15:58

كتب : FilGoal

الزمالك - نهضة بركان

خسر نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية أمام فوسا جونيورز من مدغشقر في ذهاب دور الـ32.

وانتهى اللقاء بفوز فريق فوسا جونيورز الملغاشي بهدفين دون رد ليحتاج الفريق المغربي الفوز بثلاثة أهداف دون رد للتأهل لدور المجموعات.

وافتتح فوسا جونيورز التسجيل في الدقيقة 10، وأهدر فريق نهضة بركان فرصة التعادل في الدقيقة 60 بإهدار ركلة جزاء.

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وقبل ثواني من نهاية المباراة أضاف فوسا جونيورز الهدف الثاني في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب بين نهضة بركان وفوسا جونيورز.

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