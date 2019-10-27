ميسي يختار أفضل هدف سجله مع برشلونة ولحظة لا تُنسى رفقة الأرجنتين

قال ليونيل ميسي نجم برشلونة إن أفضل هدف سجله مع الفريق الكتالوني كان ضد مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، كما اختار كأس العالم 2014 مع الأرجنتين كأفضل لحظاته مع المنتخب.

وصرح النجم الأرجنتيني حسبما نقل الموقع الرسمي لبرشلونة قائلا: "تعلمت أن أقرأ المباريات بشكل أفضل، أن أكون فعالا في التوقيت المثالي وأتحرك بشكل مثالي وحاسم، واكتسبت كل ذلك مع الوقت".

وأضاف "لست هدافا تقليديا، أحب آتي للهجوم من الخلف، أن أشارك في لمس الكرة أكثر وأصنع اللعب والأهداف، لكنني لا أحيا من أجل ذلك".

وواصل "إن قضيت وقتا طويلا بدون لمس الكرة فسأترك اللعب وأفضل أن أكون قريبا من اللعبة دائما".

وتابع "تعلمت تطويع قدراتي في المباراة وأنتظر لحظتي المناسبة، توجد العديد من اللحظات التي لا أضطر خلالها لاقتحام مناطق الخصم".

ولعب ميسي بقميص برشلونة في 694 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 606 هدفا وصنع 245 آخرين.

أفضل هدف مع برشلونة

واختار ميسي أفضل هدف سجله مع برشلونة قائلا: "بالنسبة لي كان الهدف الذي سجلته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 ضد مانشستر يونايتد".

وواصل "كل الأهداف بالنسبة لي أكثر من جميلة ومهمة وذلك كان في نهائي دوري الأبطال، وكان يعني إكمال الثلاثية في موسم جوارديولا الأول".

وأتم "شيء لم نحققه قط، وهذا الهدف أنهى مباراة رائعة لنا".

ميسي سجل هدف الفريق الكتالوني في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، ليتوج البلوجرانا بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه وقتها.

العلاقة مع أجويرو وسواريز

وتطرق صاحب الـ 32 عاما للحديث عن علاقته بسيرخيو أجويرو ولويس سواريز قائلا: "عرفت أجويرو منذ كنا في الـ17 من عمرنا، ولدينا علاقة رائعة، ورغم أننا لا نعيش معا لدينا علاقة قوية للغاية".

وتابع "مع سواريز نعرف بعضنا الآن لمدة 5 أعوام، ونحن معا طيلة اليوم وفي الحقيقة تواجدنا سويا يوم بيوم يجعل علاقتنا قوية".

أفضل اللحظات مع الأرجنتين

واختار ميسي أفضل لحظاته مع راقصي التانجو قائلا: "كأس العالم 2014 كانت واحدة من أفضل الأوقات في حياتي مع المنتخب، كان لدينا مجموعة رائعة والمدرب سابيا، استمتعتنا بكل يوم ووصلنا النهائي وهو أمر ليس بصغير".

وتابع "استمتعنا بطريقنا في البطولة، في كرة القدم كل شيء ليس بخصوص الفوز، نعم الفوز مهم لكنه ليس الغاية".

وأردف "كنا قريبين للغاية، لكن لا يمكنني أن أشكي من أي شيء لدي وما حققته".

منتخب الأرجنتين خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا بنتيجة 1-0 بعد الوصول للأشواط الإضافية.

منتخب جديد

وأتم ميسي حديثه عن مستقبل الأرجنتين قائلا: "ظهر لاعبون شباب في المنتخب والفريق تم تعزيزه بشكل جيد، يجب أن نستغل الفرصة ونفوز ببطولة كوبا أمريكا المقبلة".

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