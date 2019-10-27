قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني لفريقه وضع برنامجا يتضمن 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف الدوري بعد فترة التوقف. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "وضعنا برنامجا للفريق خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري".

وأضاف "سنخوض خلال تلك الفترة 4 مباريات ودية جاري تحديد أطرافها".

وواصل "سنستعيد عددا من المصابين منهم إبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم قبل استئناف التدريبات يوم الخميس المقبل".

وتابع "سيخضع محمود دونجا إلى أشعة وفحوصات مرة أخرى لتحديد مدى التقدم في علاجه والفترة التي يحتاجها للعودة واستكمال التدريبات".

وأتم "قد لا يتم تنظيم معسكر خارجي في ظل ابتعاد عدد من العناصر في معسكرات المنتخبات المختلفة".

وكان الإسماعيلي قد خسر من حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1-0 قبل التوقف.

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في اثنين.

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