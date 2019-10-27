تشكيل بيراميدز - السعيد وتراوري يقودان خط الوسط ضد يانج أفريكانز

دفع سيباستيان ديسابر مدرب نادي بيراميدز بالثنائي محمد فاروق ودودو الجباس في خط هجوم فريقه لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية يوم الأحد.

ويلعب الرباعي رجب بكار وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور وعمر جابر في خط الدفاع.

فيما يشارك عبد الله السعيد في خط الوسط بجانب إريك تراوري ونبيل عماد "دونجا" ومحمد فتحي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – عمر جابر

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمد فتحي – إريك تراوري – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد فاروق – دودو الجباس

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