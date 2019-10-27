محدّث انتهى الكونفدرالية - كوت دي أور 0 المصري 4.. انتصار ساحق

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 13:48

كتب : FilGoal

فريق المصري قبل لقاء مصر للمقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ومضيفه كوت دي أور يوم الأحد في ذهاب ملحق الكونفدرالية.

طالع التشكيل الذي اختاره المدرب إيهاب جلال بالضغط هنا

والمباراة غير مذاعة تلفزيونيا وفقا لما أعلنه النادي المصري الذي سيحاول عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي نقل أحداث المواجهة.

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نهاية المباراة.. المصري يضع قدمه في دور المجموعات للكونفدرالية

ق91: أحمد جمعة يضرب.. الهدف الرابع للمصري.. انتصار ساحق

ق90: أوستين أموتو جووووووول.. يسجل الهدف الثالث للمصري

ق72: نزول حسين رجب بدلا من أحمد ياسر.. التبديل الأخير للمصري

بداية الشوط الثاني.. شاهد مباشرة

**تبديلان للمصري في الشوط الثاني.. أحمد جمعة وعمرو موسى يشاركان بدلا من محمود وادي وإيزي ايميكا على الترتيب

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بنتيجة 2-صفر

شاهد الهدفين

ق14: جووووووول.. الهدف الثاني يسجله محمود وادي بعد تمريرة عرضية من حسن علي إثر ركلة حرة

ق6: جووووووول.. أحمد ياسر يسجل الهدف الأول للمصري

بداية المباراة

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