تشكيل المصري - إيهاب جلال يدفع بأموتو ووادي ضد بطل سيشل
الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 12:58
كتب : FilGoal
دفع إيهاب جلال مدرب المصري بالثنائي أوستن أموتو ومحمود وادي في خط الهجوم لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية يوم الأحد.
ويلعب في خط دفاع الفريق البورسعيدي الرباعي كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمر كمال.
ويشارك الرباعي إيزي إيميكا وسعيدو سيمبوري وأحمد ياسر وحسن علي في خط الوسط.
وجاء تشكيل كتيبة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي – شوشة – أبو سليمة – عمر كمال
الوسط: إيميكا – سيمبوري – ياسر – حسن علي
الهجوم: أموتو - وادي
تشكيل #المصري لمباراة كوت دى اور #AlMasrySC #TotalCAFCC pic.twitter.com/0QkZJgALth— Al-Masry SC (@AlMasrySC) October 27, 2019
طالع أيضا
هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام
شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما