تشكيل المصري - إيهاب جلال يدفع بأموتو ووادي ضد بطل سيشل

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 12:58

كتب : FilGoal

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

دفع إيهاب جلال مدرب المصري بالثنائي أوستن أموتو ومحمود وادي في خط الهجوم لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية يوم الأحد.

ويلعب في خط دفاع الفريق البورسعيدي الرباعي كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمر كمال.

ويشارك الرباعي إيزي إيميكا وسعيدو سيمبوري وأحمد ياسر وحسن علي في خط الوسط.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الأحد 27\10\2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز في إفريقيا.. وصلاح يواجه ضحيته المصري لـ في الجول: لقاء كوت دي آور لن يُذاع ولكن اسكواش - تأهل سهل للمصريات ومفاجأة خروج أماندا في افتتاح "CIB" بطولة العالم للسيدات

وجاء تشكيل كتيبة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – شوشة – أبو سليمة – عمر كمال

الوسط: إيميكا – سيمبوري – ياسر – حسن علي

الهجوم: أموتو - وادي

طالع أيضا

كين: فان دايك ليس سدا منيعا

هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

ميسي يجيب.. من أفضل لاعب شاهده

المصري في الكونفدرالية الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – توتنام يصعق ليفربول بعد 47 ثانية.. كين يشعل القمة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) توتنام.. أرسنال (2)-(0) كريستال بالاس 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - النتائج الكارثية تتواصل.. أتالانتا يدق عنق أودينيزي بسبعة أهداف 14 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو 2020 - شوقي غريب: التشكيل الأساسي يقلقني ولا خطة لعب ثابتة.. وانظروا إلى ديانج 21 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل – تيرني أساسي في الدوري لأول مرة مع أرسنال.. واستمرار استبعاد أوزيل 49 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد ومارسيال يقودان الهجوم أمام نورويتش 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك