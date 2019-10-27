تشكيل المصري - إيهاب جلال يدفع بأموتو ووادي ضد بطل سيشل

دفع إيهاب جلال مدرب المصري بالثنائي أوستن أموتو ومحمود وادي في خط الهجوم لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية يوم الأحد.

ويلعب في خط دفاع الفريق البورسعيدي الرباعي كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمر كمال.

ويشارك الرباعي إيزي إيميكا وسعيدو سيمبوري وأحمد ياسر وحسن علي في خط الوسط.

وجاء تشكيل كتيبة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – شوشة – أبو سليمة – عمر كمال

الوسط: إيميكا – سيمبوري – ياسر – حسن علي

الهجوم: أموتو - وادي

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