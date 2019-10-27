أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع موعد كأس الأمم الإفريقية

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 13:29

كتب : عاطف شادي

هاني أبو ريدة

نفى هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يتعارض موعد مونديال الأندية بنظامه الجديد في 2021 مع كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات صحفية أن اجتماعات الكونجرس ولجان الاتحاد في الصين للتخطيط لإطلاق كأس العالم 2021 بشكلها الجديد، كان حريصا كممثل للكرة الإفريقية على عدم تعارضها مع كأس الأمم الإفريقية.

وتقام كأس الأمم الإفريقية كل عامين في السنوات الفردية، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية بداية من 2021 كل 4 سنوات في الصيف.

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وأضاف أبو ريدة "مسؤولوا المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا لي أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة إفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم ولا يتأثروا سلبيا".

وشدد أبو ريدة "العائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الإفريقية وأنديتها بمشاركتها في تلك البطولة العالمية، سيساهم في تطوير الكرة بإفريقيا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن انطلاق بطولة العالم للأندية عام 2021 في الفترة من يونيو إلى يوليو بمشاركة 24 فريقا.

ومن المقرر أن تشارك الفرق الإفريقية بثلاثة مقاعد في نسخة 2021.

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