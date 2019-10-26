ثنائي الإسماعيلي الأجنبي يشارك في تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 23:01

كتب : ياسر الشريف

مدبولي - همام طارق - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

غادر الثنائي الأجنبي لفريق الإسماعيلي همام طارق وبيكيتي سيلفا القاهرة للانضمام لمنتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلعب همام طارق مع منتخب العراق، بينما سينضم بيكيتي لمنتخب غينيا بيساو.

وتلقى الإسماعيلي في وقت سابق خطابات رسمية لضم الثنائي لمعسكر منتخبي بلادهما.

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خلال فترة التوقف يلعب منتخب العراق ضد كل من إيران والبحرين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

بينما يلعب منتخب غينيا بيساو ضد إسواتيني والكونغو في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وفاز الإسماعيلي قبل أيام على الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية.

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