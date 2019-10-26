بوليسيتش: نسيت كرة الهاتريك مع الحكم

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي

كشف كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي عن واقعة طريفة بعد تسجيله 3 أهداف في شباك بيرنلي.

تشيلسي تغلب على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، مباراة شهدت أول ثلاثية في مسيرة اللاعب الأمريكي.

وصرّح بوليسيتش بعد المباراة: "لقد نسيت أخذ الكرة من حكم المباراة".

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وأضاف في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بعد اللقاء: "في الواقع، هذا أول هاتريك احترافي أسجله، ولذا لم أدرك أن أخذ الكرة عادة متبعة".

وأكمل "لقد نسيت، ومن حسن حظي أن زملائي نبهوني إلى الأمر".

وأتم: "أخذت الكرة في نهاية الأمر".

بوليسيتش سجل أول أهداف رسمية له بقميص تشيلسي، بعد عودته للتشكيل الأساسي للبلوز.

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