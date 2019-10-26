ميلنر: كلوب يفكر مثل فيرجسون.. ولا يتجمل أمام الكاميرات

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

كلوب - ميلنر

بالنسبة ليورجن كلوب، تبدأ المواجهة في غرفة المؤتمر الصحفي، بكلمات يكون لها وقعا مؤثرا على المنافس، قبل موعد المباراة المرتقبة، "مثلما كان سير أليكس فيرجسون" على حد وصف جيمس ميلنر لاعب ليفربول.

أشاد الأخير بمدربه قائلا في حوار مع البرنامج التلفزيوني talkSport:"إنه (كلوب) يشبه مدربين قدامى، مثل سير أليكس، يعتقد أن المعركة تبدأ هناك (أمام الصحفيين)".

وواصل الإنجليزي لاعب وسط ليفربول "يعطي 100% كل يوم، رائع للنادي منذ جاء. المدرب صريح لأقصى درجة، لا يظهر بوجه أمام الكاميرات مختلف عما يكون عليه بعيدا عنها".

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واستمر ميلنر (33 عاما) "لديه ذلك الجانب الودود معنا لكنه قادر أيضا على فرض الانضباط. يطلب الأفضل دائما. تغير قليلا منذ جاء وأدرك أن بمقدوره الاسترخاء نوعا ما. لكن اللاعبين الموجودين في قائمته لن يزيحوا أرجلهم من على دواسة البنزين. ترون من كثرة تحركه خارج الملعب كيف يعني له الفوز بالمباراة".

كلوب من المدربين الذين يتمتعون بعلاقة طيبة مع لاعبيه، دوما يدافع عنهم ولا يحملهم مسؤولية سقوط الفريق حين يتعثر.

استعاد معه ليفربول المجد القاري، وبات منافسا شرسا في كل موسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول، الذي يقوده كلوب منذ أكتوبر 2015، ترتيب الدوري ويستضيف توتنام يوم الأحد في مباراة مرتقبة بالجولة العاشرة من البطولة.

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