التشكيل - تريزيجيه أساسي أمام سيتي.. وجيسوس يقود هجوم الأخير

رغم صعوبة المباراة إلا أن دين سميث مدرب أستون فيلا يثق بقدرات لاعبه محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ويدفع به أساسيا يوم السبت أمام مضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة فيلا للمباراة التي يستضيفها ملعب الاتحاد في الجولة العاشرة من البطولة.

في المقابل، فضل جوسيب جوارديولا مدرب سيتي أن يبدأ بالمهاجم البرازيلي جابريل جيسوس، بينما يجلس سيرخيو أجويرو ورياض محرز على مقاعد البدلاء.

ويلعب سيتي بكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا ويجاور فرناندينيو اللاعب جون ستونز في الدفاع.

تشكيل سيتي:

الحارس: إديرسون

الدفاع: ميندي - فرناندينيو - ستونز - كانسيلو

وسط الملعب: سيلفا - جوندوجان - دي بروين

الهجوم: ستيرلينج - جيسوس - برناردو

تشكيل فيلا:

الحارس: هيتون

الدفاع: تارجت - مينج - إنجيلز - جيلبرت

وسط الملعب: جريليش - ماكجين - ناكامبا - لويز - تريزيجيه

الهجوم: ويسلي

ولا يزال تريزيجيه (25 عاما) يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك في 8 مباريات بالبطولة وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

وانضم تريزيجيه إلى فيلا في الصيف الماضي قادما من قاسم باشا التركي، ليجاور مواطنه المحمدي الذي خرج من حسابات المدرب في المباريات الأخيرة.

ويحتل فيلا المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 11 نقطة، بينما سيتي الثالث ورصيده 19 نقطة.

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