برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي مع عودتهم للتدريبات

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 12:34

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

يجهز توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين مع عودتهم للتدريبات يوم الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويسعى بينكيل ببرنامجه للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر بعد حصولهم على راحة سلبية مدتها 48 ساعة.

ويبدأ مران الأحد في تمام الرابعة عصرا وتسبقه محاضرة نظرية للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق.

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وأول مباراة للأهلي ستكون بعد شهر أمام مضيفه وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، وفي 29 نوفمبر يستهل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي في تونس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري ورصيده 9 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.

ويلعب في المجموعة الثانية بدوري الأبطال مع النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم المنتمي لزيمبابوي.

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