فاردي بعد معادلة إنجاز يونايتد: إيفانز نبهنا للرقم القياسي ونحن متقدمون 6-صفر

عرض مذهل ممتع لن يمحى من ذاكرة أي مشجع للثعالب، انتصار ساحق عادل به الفريق إنجاز مانشستر يونايتد الخاص بأكبر فوز خارج الأرض في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جايمي فاردي النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

9-صفر، نتيجة لم يتوقعها أبرز المتفائلين من جمهور ليستر سيتي، استغل الضيوف نقصا عدديا في صفوف ساوثامبتون ليحققوا انتصارا تاريخيا.

فوز ليستر جعله يعادل إنجاز يونايتد، الذي فاز بنفس النتيجة على مضيفه إبسويتش تاون في 1995. أكبر انتصار خارج الأرض في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الحالي والمتبع منذ عام 1993.

والإنجاز لم يكن صدفة، وإنما سعى له رجال المدرب برندان رودجرز، فقال المهاجم جيمي فاردي في تصريحات صحفية:"اكتشفنا (فرصة معادلة الرقم) ونحن متقدمون بستة أهداف، جوني إيفانز جاء يركض قائلا إذا واصلنا بنفس النسق سنحقق رقما قياسيا".

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كان لفاردي نصيبا في 3 أهداف من التسعة، ارتقى لصدارة ترتيب هدافي الدوري ببلوغه الهدف التاسع، متخطيا صاحبي الثمانية أهداف سيرخيو أجويرو وتامي أبراهام لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

وارتقى ليستر لوصافة الدوري ورفع رصيده إلى 20 نقطة متخطيا مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يلعب يوم السبت أمام ضيفه أستون فيلا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ويستضيف توتنام يوم الأحد في مباراة مرتقبة يواجه فيها وصيفه في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

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