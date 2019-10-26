تقرير: تشيلسي يريد نجم ميلان في يناير

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 11:19

كتب : FilGoal

بيونتك يحتفل بهدف بولندا في النمسا

في حال تمكن تشيلسي من قيد لاعبين جدد في يناير المقبل، فإنه سيسابق الزمن لإبرام تعاقدات جيدة ليعوض حرمانه من دخول السوق في الصيف الماضي.

لا يزال مصير النادي مجهولا في يناير، هل ستخفف عنه العقوبة ويتمكن من انتداب لاعبين جدد؟ أم سيجبر على استكمال الموسم بالقائمة الحالية؟

لكن يبدو أن مسؤولي النادي اللندني يرتبون أوراقهم لدخول سوق الانتقالات بقوة في منتصف الموسم، فيشير موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن تشيلسي يريد انتداب اللاعب شيشتوف بيونتك نجم ميلان.

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وقد يكلفه ذلك مبلغا قدره 35 مليون يورو.

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بسبب خرقه للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تخص التعاقد مع اللاعبين الصغار، عوقب تشيلسي بالحرمان من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات، وهو ما يعني عدم قدرته أيضا على إبرام تعاقدات في يناير.

لكن يأمل مسؤولو تشيلسي في تخفيف العقوبة ليعودوا إلى السوق مرة أخرى بعد أشهر قليلة.

ورغم النتائج السيئة لميلان في الموسم الحالي، إلا أن أداء بيونتك جذب انتباه أندية عديدة في القارة العجوز، فمنذ انتقاله إلى العملاق الإيطالي في يناير الماضي سجل 14 هدفا في 29 مباراة.

وشارك البولندي البالغ عمره 24 عاما في 8 مباريات بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

على الجانب الآخر، وبسبب عقوبة فيفا، اضطر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للدفع بالعديد من العناصر الشابة مثل ميسون ماونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري الذين قدموا أداء طيبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هذا لا يمنع رغبة النادي في تعزيز قائمته بلاعبين مميزين.

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