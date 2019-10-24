إيمري: أردت التعاقد مع فابينيو قبل انضمامه لـ ليفربول

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو قبل انضمامه إلى صفوف ليفربول الصيف الماضي.

فابينيو شارك في تحقيق موناكو لقب الدوري الفرنسي عام 2017 متفوقا على فريق إيمري باريس سان جيرمان، والمدرب الإسباني أكد أنه كان راغبا في ضم البرازيلي عند انتقاله لتدريب المدفعجية.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أنفقنا الأموال على ضم نيكولاس بيبي ولكنه يحتاج للتأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي".

وضرب مثالا "في فرنسا أحببت فابينيو. كان في موناكو وأردت ضمه إلى باريس سان جيرمان، وعندما وصلت إلى هنا رغبت في ذلك أيضا وكان اسمه على لائحة التعاقدات ولكنه انضم إلى ليفربول".

وواصل التفسير "في أول 6 أشهر مع ليفربول لم يلعب. كانت مسألة تأقلم، ولكنه الآن مذهل، وأريد نفس الأمر لداني سيبايوس وبيبي".

وأشار بشأن لاعبه الإيفواري القادم من ليل الفرنسي "نحتاج للصبر، وبيبي يتطور. يوم الإثنين (مواجهة أستون فيلا) كان مفتاح الفوز بيديه، إن سجل الهدف الأول لاختلفت نتيجة اللقاء (الهزيمة)".

إيمري أتم "أؤمن به وبحاجته إلى الوقت والتأقلم. بعض المشجعين يمتلكون الصبر زيادة عن الآخرين".

وانضم بيبي إلى صفوف المدفعجية مطلع الموسم الجاري قادما من ليل في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

وشارك الجناح الإيفواري في 11 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3.

أما فابينيو فبات عنصرا أساسيا في كتيبة المدرب يورجن كلوب، ليلعب الموسم الجاري في 14 مباراة صنع خلالها هدفين.

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