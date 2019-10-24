رابح ماجر عن حقيقة تدريبه لمنتخب اليمن: ربي يهديهم

نفى رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية ومدرب المنتخب السابق ما يُقال بخصوص توليه قيادة منتخب اليمن.

وقال رابح ماجر: "تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحه المقتضب مع قناة النهار الجزائرية "ربي يهديهم".

وخرجت بعض التقارير الإعلامية لتزعم بوجود مفاوضات بين الاتحاد اليمني ورابح ماجر، بل وأعلن البعض إتمام الصفقة بشكل رسمي، وهو ما نفاه أسطورة الجزائر بشكل قاطع.

منتخب اليمن تحت قيادة المدرب سامي نعاش لم يحقق أي انتصار حتى الآن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصد منتخب اليمن نقطتين من أول ثلاث مباريات بعد التعادل أمام سنغافورة والسعودية، ويتواجد في المركز الأخير في المجموعة الرابعة من التصفيات.

ويحتل منتخب أوزبكستان صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب السعودية 5 نقاط، ثم فلسطين وسنغافورة 4 نقاط.

ويستعد منتخب اليمن لمواجهة فلسطين خلال شهر نوفمبر المقبل.

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