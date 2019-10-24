لاعب بايرن السابق: كوتينيو لاعب غريب في الفريق

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ

يؤمن ديتمار هامان لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق أن فيليبي كوتينيو يعد غريبا في صفوف الفريق البافاري نظرا لعدم تقديمه أداء جيدا حتى الآن.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من برشلونة الصيف الماضي لموسم على سبيل الإعارة.

وسجل كوتينيو هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات شارك فيهم في كل البطولات مع بايرن.

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وقال هامان لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن كوتينيو يعد لاعبا غريبا في بايرن، لا أتذكر له حتى الآن أي شيء جيد قدمه على المستوى الهجومي".

وأضاف "إن كنت تمتلك لاعبا مثله ولا يظهر في لحظات هامة فأنت لديك مشكلة، لأنه يظهر بمستوى غير جيد.

وأكمل "مازال أمام كوتينيو 30 أو 35 مباراة في الموسم لذا عليه أن يبدأ بإظهار إمكانياته لأنه انضم للفريق معارا لموسم".

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