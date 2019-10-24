دورتموند يوضح حقيقة المفاوضات مع مورينيو

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - الصورة من موقع كوتشيزفويس

هل بالفعل دخلت إدارة بوروسيا دورتموند في مفاوضات مع الاستثنائي جوزيه مورينيو؟ سؤال أجاب عنه مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني.

وقال مايكل زورك: "ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء شالكة "لا يوجد أي نقاش حول تغيير المدرب في الوقت الحالي".

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وتابع "نحن سعداء بتواجد لوسيان فافر معنا ولا نناقش إمكانية رحيله أبدا".

صحيفة بيلد الألمانية زعمت في وقت سابق تواصل نادي بوروسيا دورتموند مع مورينيو من أجل تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

السويسري لوسيان فافر صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب دورتموند في 2018 خلفا للنمساوي بيتر شتوجر.

وقاد فافر، دورتموند في 58 مباراة ونجح في الانتصار 36 مرة والتعادل 12 مرة وخسر 10 مرات.

ويحتل دورتموند المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم بـ 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الثنائي المتصدر فولفسبورج ومونشنجلادباخ.

وخسر دورتموند مرة واحدة في الدوري من أصل 8 مباريات في المسابقة المحلية.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق الألماني المركز الثالث بالتساوي مع إنتر بـ 4 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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