الإسماعيلي يتوعد لاعبيه بعقوبات مغلظة

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي أنه بصدد توقيع عقوبات مالية مغلظة ضد ثنائي الفريق لاعب الوسط عماد حمدي وحارس المرمى محمد فوزي.

وصرح المنياوي عبر قناة تايم سبورتس "الإسماعيلي ليس ناديا صغيرا ولدينا لائحة مالية سنطبقها، وهناك خصومات مالية كبيرة ضد اللاعبين".

وسيعاقب النادي الإسماعيلي الثنائي لخروجهما دون إذن من مقر معسكر الفريق قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية.

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وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي "ما فعله الثنائي ليس المرة الأولى، والجهاز الفني ليس ضد أي لاعب، من يخطئ يحاسب وفقا للائحة المالية".

وبسؤاله عن تلويح محمد فوزي بالاعتزال، رد صبري المنياوي "هذا قراره، كل لاعب حر في تقرير مصيره بنفسه".

وأتم تصريحاته "كل لاعب مسؤول عن تصرفاته وأقواله".

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