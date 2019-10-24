الإسماعيلي يتوعد لاعبيه بعقوبات مغلظة

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي أنه بصدد توقيع عقوبات مالية مغلظة ضد ثنائي الفريق لاعب الوسط عماد حمدي وحارس المرمى محمد فوزي.

وصرح المنياوي عبر قناة تايم سبورتس "الإسماعيلي ليس ناديا صغيرا ولدينا لائحة مالية سنطبقها، وهناك خصومات مالية كبيرة ضد اللاعبين".

وسيعاقب النادي الإسماعيلي الثنائي لخروجهما دون إذن من مقر معسكر الفريق قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي "ما فعله الثنائي ليس المرة الأولى، والجهاز الفني ليس ضد أي لاعب، من يخطئ يحاسب وفقا للائحة المالية".

وبسؤاله عن تلويح محمد فوزي بالاعتزال، رد صبري المنياوي "هذا قراره، كل لاعب حر في تقرير مصيره بنفسه".

وأتم تصريحاته "كل لاعب مسؤول عن تصرفاته وأقواله".

video:1

اقرأ أيضا

عبد الحليم علي.. أسطورة العندليب

محمد محمود ضمن 8 أسماء تعاني من الصليبي في الأهلي

نادر شوقي لـ في الجول: تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي.. سيغيب 9 أشهر

طارق حامد.. فن القتال من أجل الفوز

فيفا يوضح لـ في الجول: هل يتعارض موعد مونديال الأندية مع كأس الأمم 2021