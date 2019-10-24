هل يواجه صلاح وماني والأفارقة أزمة كبيرة في صيف 2021؟

قد يواجه نجمنا المصري محمد صلاح وزملاؤه الأفارقة في صفوف ليفربول أزمة في صيف 2021 بسبب بطولتي أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم للأندية.

يوم الخميس أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الصين لمونديال الأندية 2021 بمشاركة 24 فريقا في النسخة الأولى بالنظام الحديث.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021.

الأزمة التي تلوح في الأفق هي أن بطولة أمم إفريقيا 2021 ستقام في الكاميرون في الفترة من 11 يونيو إلى 9 يوليو.

ويبدو أن الاتحاد الدولي ونظيره الإفريقي سيحاولان الخروج من هذا المأزق بتعديل موعد إحدى البطولتين.

في صيف 2021 قد لا يكون صلاح لاعبا في صفوف ليفربول الذي سيشارك في البطولة بنسبة كبيرة.

فالبطولة سيشارك فيها 8 أندية أوروبية و6 من أمريكا الجنوبية، بينما تشارك كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بثلاثة أندية لكل منها وأخيرا يمثل أوقيانوس فريق واحد.

وتشير التقارير إلى أن أبطال أخر 4 نسخ لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018 و2019 و2020 و2021، سيشاركون في مونديال الأندية 2021.

وقال إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا قرار تاريخي في كرة القدم، ستكون مسابقة يتطلع إليها كل شخص وطفل يحب كرة القدم".

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية النسختين المتتاليتين عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد أعربت عن رفضها السابق لفكرة رفع عدد المشاركين في البطولة إلى 24 ناديا.

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