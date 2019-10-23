بالفيديو – الصدارة في أمان.. النيران الصديقة تهدي برشلونة فوزا صعبا على براج

عبر برشلونة منافسه سلافيا براج التشيكي بصعوبة وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وحل برشلونة ضيفا على سلافيا براج في ملعب إدين آرينا لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

افتتح ليونيل ميسي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق يان بوريل في الدقيقة 50.

ولكن في الدقيقة 57 سجل بيتر أولايانكا هدفا بالخطأ في مرماه ليهدي الانتصار لبرشلونة.

بتلك النتيجة تصدر برشلونة المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه بروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

فيما يحتل سلافيا براج المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة.

بداية قوية

بدأت المباراة بقوة من برشلونة وبالفعل سجل هدفا سريعا جدا بعدما مرر أرثور ميلو بينية إلى ميسي الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة العاشرة أرسل سيميدو عرضية زاحفة لكن شتتها الدفاع.

وكاد سلافيا براج يتعادل لكن تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة بقدمه.

وكرر تير شتيجن تألقه في الدقيقة 36 بعدما تصدى لتسديدة أولايانكا وحولها إلى خارج الملعب.

نيران صديقة

على عكس الشوط الأول بدأ سلافيا براج الشوط الثاني بشكل أفضل وفي الدقيقة 50 مرر ماسوبوست الكرة لى يان بوريل الذي سدد في شباكتير شتيجن.

ولكن ما هي إلا سبع دقائق فقط وأرسل ميسي كرة إلى داخل منطقة جزاء براج حاول أولايانكا تشتيتها لكنه أخطأ ليودعها في شباكه ويعلن عن الهدف الثاني للبلوجرانا.

وكاد ميسي يضاعف النتيجة لكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

وضغط سلافيا براج بقوة لإدراك التعادل ولكن لم يكن هناك خطورة على مرمى تير شتيجن.

وانحصر اللعب قليلا في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة.

وكاد براج يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تير شتيجن تصدى للكرة بثبات ليؤمن انتصار برشلونة.

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