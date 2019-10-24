ناقش حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر العديد من الأمور الهامة المتعلق بمعسكر الفراعنة المقبل مع جهازه المعاون يوم الأربعاء.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في اجتماع البدري مع جهاز المنتخب والذي حضره حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

الاتفاق الذي آل إليه الاجتماع هو أن يبدأ المعسكر المقبل استعدادا للقاء كينيا وجزر القمر في الرابع أو الخامس من شهر نوفمبر المقبل وسيقام في القاهرة.

يأتي ذلك استعدادا للقاء كينيا في الـ14 ثم جزر القمر في الـ18 من شهر نوفمبر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وهنا برزت المشكلة الأولى.. بيراميدز.

يرتبط بيراميدز بأداء لقاء الإياب في دور الـ32 المكرر في الكونفدرالية أمام يانج أفريكانز التنزاني، وكان من المفترض أن يخوض بعد ذلك لقاء في كأس مصر.

وطلب البدري من الزناتي تأجيل لقاء بيراميدز لأنه حال الاستقرار على إقامة مباراته في كأس مصر بعد لقاء يانج أفريكانز فذلك من شانه تأخر انضمام اللاعبين إلى المنتخب خاصة أن هناك احتمالية لزيادة عددهم عن المعسكر الماضي.

وانضم من بيراميدز في قائمة المنتخب الماضية أربعة لاعبين هم عمر جابر وعبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي.

لذا تم الاستقرار في النهاية على تأجيل مباريات كأس مصر وهو القرار الذي أعلنه اتحاد الكرة عقب الاجتماع. (طالع التفاصيل)

وعقب الانتهاء من تلك المشكلة برزت واحدة أخرى.. اللقاء الودي.

أرسل اتحاد الكرة خطابين لليبريا وجيبوتي لمواجهة أحدهما في الثامن من شهر نوفمبر وديا ولكن لم يرد أي منهما.

وحتى الآن من المحتمل بشكل كبير الاستغناء عن فكرة خوض لقاء ودي خاصة أن الموعد المحدد له خارج الأجندة الدولية ومن الصعب إيجاد منتخب خلال تلك الفترة.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى طلب لاتحاد الكرة بتوفير طائرة خاصة للمنتخب للسفر إلى جزر القمر خاصة أن مواجهة منتخبها تأتي بعد أربعة أيام فقط من لقاء كينيا.



































































































































القائمة وبرنامج للاعبي الأهلي

تم الاستقرار بشكل كبير على استدعاء نفس المحترفين الذين تم استدعائهم في المعسكر الماضي بالإضافة لمحمد صلاح وهم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا".

كما تم الاستقرار على وضع برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي لرفع معدل لياقتهم البدنية خاصة وأن آخر مباراة خاضوها كانت في الخامس من شهر أكتوبر الجاري أمام أسوان.

ومع موعد المعسكر فسيكون استمر لاعبو الأهلي بدون خوض أي مباراة لفترة تصل إلى شهر.

شارة القيادة

وبشأن شارة قيادة المنتخب فإن الاستقرار حتى الآن أن يستمر النظام بالأقدمية كما هو المعتاد فيصبح الترتيب هو أحمد فتحي ثم عبد الله السعيد ثم أحمد حجازي.

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