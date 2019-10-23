المصري يعلن موعد مباراته ضد بطل جزيرة سيشل

أعلن علي الطرابيلي أمين الصندوق بمجلس إدارة المصري موعد مباراة الفريق ضد كوت دي أور بطل جزيرة سيشل في ملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وأشار الطرابيلي عبر قناة القاهرة والناس "المباراة ستقام يوم الأحد المقبل الساعة 4 بتوقيت سيشل، الثانية بتوقيت مصر".

وأوضح "الفريق سيغادر بعد قليل إلى دبي في رحلة طيران تستمر 4 ساعات ثم ترانزيت ساعتين، وبعدها رحلة أخرى إلى سيشل مدتها 4 ساعات ونصف".

وأشار إلى أن "بعثة فريق المصري ستصل الساعة 12 ظهر يوم الخميس، وسيقيم في فندق يبعد 5 دقائق فقط عن ملعب المباراة".

ولفت علي الطرابيلي إلى أنه يتواجد في سيشل منذ يومين رفقة ياسر عزت مدرب الفريق، وياسر سالم المدير الإداري للاطمئنان على مدى جودة الملاعب ومكان الإقامة.

وأوضح في ختام تصريحاته "الحرارة عالية والرطوبة مرتفعة نسبيا، والأمطار مستمرة ولكنها ليست غزيرة، ومعظمها في فترة الليل أي بعيدة عن موعد اللقاء".

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