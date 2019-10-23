بالفيديو - تشيلسي يقتل أياكس.. ولايبزج يهزم زينيت في لقاء الأهداف الرائعة

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا قاتلا على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي بهدف دون رد سجله البديل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشاوي في الدقيقة 85.

ليحصد تشيلسي نقاط المباراة من خارج ملعبه ويصل للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة الثامنة متساويا مع أياكس المتصدر.

الشوط الأول من المباراة كان متوسط المستوى من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وسجل أياكس الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق المهاجم بروميس ومن عرضية حكيم زياش.

قبل أن تظهر الإعادة بالفيديو وجود تسلل على مهاجم أياكس ليقرر الحكم إلغاء الهدف.

في الشوط الثاني شارك المهاجم البلجيكي ميتشي باتشاوي بدلا من تامي أبراهام في الدقيقة 71.

وقاد اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش هجمة لتشيلسي من ناحية اليسار واخترق منطقة جزاء أياكس ثم أرسل عرضية أرضية قابلها ميتشي بتسديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت الشباك الهولندية في الدقيقة 85.

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في المجموعة السادسة فاز فريق لايبزج الألماني على سان بطرسبرج الروسي 2-1 في مباراة الأهداف الرائعة.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من ياروسلاف راكيتسكي منحت التقدم للفريق الروسي.

قبل أن يتعادل لايبزج في الدقيقة 49 بهدف سجله كونراد لايمر بعد هجمة منظمة رائعة.

ثم سجل مارسيل سابيتسر هدف فوز لايبزج في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة.

بهذه النتيجة وصل لايبزج إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة السادسة مؤقتا، بينما تجمد رصيد زينيت عند النقطة 4 في المركز الثاني.

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