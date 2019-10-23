تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي مع ليفربول أمام جينك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - سالزبورج

عاد النجم المصري محمد صلاح لتشكيل فريقه ليفربول أمام جينك البلجيكي بعد الغياب عن المباراة السابقة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد للتعافي من الإصابة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد جينك في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

واستمر الحارس البرازيلي أليسون في الظهور أساسيا مع ليفربول للمباراة الثانية على التوالي بعدما عاد من الإصابة الطويلة التي لحقت به منذ بداية الموسم وشارك أمام يونايتد.

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وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: جيمس ميلنر – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – أندري روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – تشامبرلين – نابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة لدوري الأبطال بجانب نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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