الضربات في دفاع بايرن ميونيخ تتوالى.. إصابة لوكاس هيرنانديز

أعلن حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ غياب لوكاس هيرنانديز لعدة أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل أمام أولمبياكوس اليوناني.

الفرنسي ترك أرضية الميدان بعد مرور ساعة من بداية اللقاء عقب الفوز بنتيجة 3-2، لتزداد أزمات البافاري الدفاعية.

وتعرض نيكولاس سولي مدافع بايرن ميونيخ للإصابة بالرباط الصليبي ما ازدادت المشكلة بإصابة أغلى لاعب في تاريخ النادي.

نيكو كوفاتش المدير الفني قال عن إصابة الفرنسي لـ "سبورت 1": "سوف يغيب لمدة طويلة قد تمتد لعدة أسابيع".

ووفقا لبعض التقارير فأن غياب الفرنسي القادم من أتليتكو مدريد الإسباني قد يمتد لما يقارب شهرين.

وتابع "يعاني من مشاكل في الكاحل وسوف نرى إذا تأثر اللاعب بالإصابة في الركبة أيضا، الأمر محبط للغاية".

وكان الإسباني خافي مارتينيز قد تعرض للإصابة أيضا ولم يشارك في الشوط الثاني تاركا الملعب لكريستيان تولسيو.

وواصل الكرواتي "لديه مشاكل عضلية عانى منها الشوط الأول، لم نرد المخاطرة لذلك خرج اللاعب".

وأتم عن المباراة "اللاعبون قاموا بعمل جيد اليوم وقدموا 90 دقيقة على مستوى عالي في ملعب بمثل تلك الأجواء، في النهاية حققنا فوزا صعبا وسعداء للوصول إلى النقطة التاسعة".

ويتصدر البافاري ترتيب المجموعة بعد الفوز بنتيجة 3-2 وخلفه توتنام الإنجليزي والنجم الأحمر الصربي.

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