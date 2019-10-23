الاتحاد المصري وكاف ومونديال للأندية.. أبرز نقاط النقاش بمجلس فيفا

يظهر الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن نقاط النقاش باجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الصين، يوم الخميس.

ومن المفترض أن يصدق مكتب مجلس فيفا على قرار الاتحاد الدولي بتعيين اللجنة الخماسية لإدارة أمور الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة – عضو مجلس فيفا - في أعقاب الخروج من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وكذلك، سيصدق مجلس فيفا على تعيين سكرتير الاتحاد، السنغالية فاطمة سامورا، كمندوب خاص للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة 6 أشهر، أي حتى يناير 2020، قابلة للتجديد.

وسيناقش مجلس فيفا في اجتماعه بمدينة شنجهاي تطورات مهام سامورا في كاف، حيث تعمل على تحسين نظام الإدارة والماليات داخل الاتحاد القاري.

وكذلك، أشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيتم تحديد مستضيف كأس العالم للأندية 2021 في الاجتماع، في وقت يرجح فيه أن تستضيف الصين البطولة التي سيلعب فيها 24 ناديا للمرة الأولى.

وأيضا، ستكون الأندية المشاركة ضمن نقاشات مجلس فيفا.

ومن المنتظر أيضا أن تخرج لجنة فيفا المختصة بالمسابقات بجدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر، على هامش اجتماعات مجلس فيفا، وكذلك مناقشة مواعيد الأجندة الدولية للأعوام المقبلة.

ونهاية، يناقش مجلس فيفا مواعيد التقديم لاستضافة كأس العالم 2030.

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