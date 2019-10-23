موندو ديبورتيفو: برشلونة سيضطر لدفع 200 مليون يورو إن أراد ضم لاوتارو مارتينيز

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - دوري أبطال أوروبا

سيضطر برشلونة لدفع مبلغ 200 مليون يورو إذا ما أراد ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ22 عاما لديه شرط جزائي بقيمة 200 مليون يور، ويعد ذلك أضعاف ما دفعه النادي الإيطالي لضم الدولي الأرجنتيني من راسينج كلوب منذ عام وضمه بـ24 مليون يورو.

الدولي الأرجنتيني قدم مستوى جيدا للغاية في الدوري الإيطالي منذ وصوله في الموسم الماضي، وسجل خلاله 6 أهداف وصنع هدفا في 27 مباراة ما بين أساسي وبديل.

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تألق لاوتارو خلال الموسم الجاري ففي 10 مباريات في كل المسابقات سجل 5 أهداف وصنع هدفين، كما أنه سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات له مع الفريق الإيطالي من ضمنها هدف ضد برشلونة في كامب نو في خسارة الأفاعي بنتيجة 2-1 في مواجهة الفريقين بدوري الأبطال.

لاوتارو تواجد مع منتخب الأرجنتين منذ مارس 2018 وشارك في 15 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف.

الشاب الأرجنتيني لم ينضم إلى قائمة راقصي التانجو في كأس العالم 2018، لكنه كان متواجدا في كوبا أمريكا 2019 وسجل هدفين في 4 مباريات.

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